Не политика страны: почему Турция в обход санкций помогает России

Турция остается для украинцев очень загадочной страной. С одной стороны, она не признает аннексию территории Украины и продает нам оружие, а с другой, торгует с Россией и не вводит санкции. Причиной может быть открытая экономика и игнорирование властей.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, Турция четко на стороне Украины, но не запрещает частным компаниям торговать с Россией.

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Турция за Украину

Михаил Шейтельман отметил, что позиция турецкого государства четко демонстрирует поддержку Украины в войне и осуждение действий России.

Они поставляют нам все для войны – это, во-первых. А во-вторых, они открыто и постоянно говорят, что все территории нужно отдать, Россия должна вывести войска со всех оккупированных территорий, а Крым – Украина. Некуда быть более последовательным на стороне Украины,

– сказал политтехнолог.

Но при этом в Турции сохраняют торговлю с Россией и извлекают из этого выгоду. По мнению Шейтельмана, турецкие компании не упускают случая "подкормиться на раненой России".

Политтехнолог убежден, что торговля с Россией – это не позиция Турции как государства, а составляющая открытой экономики этой страны, компании которой осуществляют торговлю, а государство им не запрещает.

Я не думаю, что это государство Турция. Этим не занимается турецкое государство. Просто – это свободная экономика, по-настоящему. Те, кто были в Турции видели, что это построено на предпринимательской инициативе, что это безумная растущая экономика,

– отметил Шейтельман.

Политтехнолог отметил, что Турция реагирует на публикации, в которых разоблачают турецкий бизнес на предоставлении подсанкционных услуг или товаров российским компаниям. Так, например, турецкий оператор по обслуживанию самолетов Boeing, Havas обеспечивал украденным самолетам российских авиакомпаний техническое обслуживание.

Политтехнолог убежден, что Турция на стороне Украины: смотрите видео

По словам Шейтельмана, после ряда скандалов, публикаций и после того, как на это отреагировали в Госдепе США и отправили эту реакцию к турецким властям, компания Havas заявила, что может прекратить такое обслуживание.

С Китаем ситуация иная

Как пояснил политтехнолог, у Китая другой подход к экономике. На каждую компанию оказывают влияние партийные функционеры, а значит, бизнес не имеет такой свободы как в Турции. Китай любит конкурировать с США, а потому прибегает к разным способам выигрывать определенные преференции.

Шейтельман отметил, что Китай, в отличие от Турции, так и не определился по поводу поддержки или не поддержки войны России против Украины.

Китай никогда не заявлял, что у них конкретная позиция по войне. Он так, в целом, то осуждаем, ядерным оружием нельзя угрожать, в целом мы против войны, но мы не на чьей стороне,

– сказал политтехнолог.

Таким образом Китай выторгует для себя преференции. Когда заявляет о поставках в Россию товаров двойного назначения или запчастей для истребителей, на это реагируют в США и, чтобы Китай этого не делал, предлагают какие-то договоренности.

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