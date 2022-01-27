Турция выполнит обязательства в рамках НАТО, если Россия вторгнется в Украину, – Эрдоган

Реджеп Эрдоган заверил, что Турция выполнит свои обязательства в рамках НАТО, если Россия вторгнется в Украину. В то же время политик подчеркнул: приоритетом является преодолеть кризис путем диалога и дипломатии.

Турецкий лидер заявил, что его страна имеет четкую позицию относительно действий России. Речь идет о нарушении территориальной целостности Украины, в частности, аннексии Крыма.

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Продолжаем призывать и Россию, и Украину вести себя конструктивно и сдержанно. Но Турция будет выполнять требования членства в НАТО,

– заверил Эрдоган.

В то же время политик не конкретизировал, о каких требованиях говорится. Эрдоган подчеркнул, что война не может принести никакой пользы ни сторонам, ни региону.

Визит Эрдогана в Украину

Турецкий лидер собирается посетить Украину в 2022 году. Точной даты пока неизвестно. В то же время СМИ предполагают, что это может произойти уже 3 февраля. В этот день страны празднуют 30-летие установления дипломатических отношений.

Эрдоган прибудет в Киев. Там у него запланирована встреча тет-а-тет с президентом Владимиром Зеленским.

Представитель президента Турции сообщил, что в украинскую столицу Эрдоган прибудет во главе большой делегации.

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