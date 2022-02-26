Турция запретила проход российским кораблям в Черное море, – Зеленский

Владимир Зеленский сообщил, что Турция запретила проход российским кораблям в Черное море. Кроме того, страна выделила Киеву военную и гуманитарную поддержку.

Соответствующую информацию о помощи со стороны Турции в сети распространил украинский президент Владимир Зеленский. Он рассказал, что пообщался с Реджепом Эрдоганом.

Ранее Ракета попала в турецкий корабль в Черном море недалеко от острова Змеиного

Турция запретила проход кораблям России в Черное море

Глава государства поблагодарил турецкого лидера и народ Турции за мощную поддержку.

Запрет на проход российских военных кораблей в Черное море и весомая военная, гуманитарная помощь Украине сегодня крайне важны,

– подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что украинский народ этого никогда не забудет.

Россия готовится к морской войне против Украины

Министерство внутренних дел Украины отметило, что Россия фактически перекрыла Черное и Азовское моря. Оккупанты готовятся к морской войне против Украины.

Российские наемники называют свои действия "контртеррористической операцией", хотя на самом деле она оккупационная. В то же время украинские силовики и военные готовы бороться.

, накануне Министерство иностранных дел Турции подтвердило, что Киев официально просит Анкару ограничить проход военных кораблей России через проливы Босфор и Дарданеллы.

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