Турция запретила проход российским кораблям в Черное море, – Зеленский
Источник:твиттер Владимира Зеленского
Владимир Зеленский сообщил, что Турция запретила проход российским кораблям в Черное море. Кроме того, страна выделила Киеву военную и гуманитарную поддержку.
Соответствующую информацию о помощи со стороны Турции в сети распространил украинский президент Владимир Зеленский. Он рассказал, что пообщался с Реджепом Эрдоганом.
Ранее Ракета попала в турецкий корабль в Черном море недалеко от острова Змеиного
Турция запретила проход кораблям России в Черное море
Глава государства поблагодарил турецкого лидера и народ Турции за мощную поддержку.
Запрет на проход российских военных кораблей в Черное море и весомая военная, гуманитарная помощь Украине сегодня крайне важны,
– подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что украинский народ этого никогда не забудет.Напомним, накануне Министерство иностранных дел Турции подтвердило, что Киев официально просит Анкару ограничить проход военных кораблей России через проливы Босфор и Дарданеллы.
Россия готовится к морской войне против Украины
- Министерство внутренних дел Украины отметило, что Россия фактически перекрыла Черное и Азовское моря. Оккупанты готовятся к морской войне против Украины.
- Российские наемники называют свои действия "контртеррористической операцией", хотя на самом деле она оккупационная. В то же время украинские силовики и военные готовы бороться.
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