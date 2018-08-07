Турция и США предварительно договорились о санкциях
Странам удалось предварительно договориться относительно американских санкций против министра юстиции и министра внутренних дел Турции.
Об этом сообщает издание The Daily Sabah со ссылкой на источники в дипломатических кругах Турции.
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Отмечается, что Анкара и Вашингтон заявили о готовности развивать дипломатические отношения, а также решать проблемы, которые существуют между двумя странами.
По данным издания, делегация из Турции в течение двух дней прибудет в США для того, чтобы принять участие в переговорах относительно санкций, которые затронули турецких министров.
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2 серп 2018Турция отреагировала на санкции, введенные США
Источник: 24 Канал
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