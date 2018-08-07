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ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ УКРАИНЕ – 27 ВЗРЫВ В БОЛОНЬЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Турция и США предварительно договорились о санкциях

143 Читати новину українською
Анкара и Вашингтон планируют развивать дипломатические отношения между двумя странами
Анкара и Вашингтон планируют развивать дипломатические отношения между двумя странами / Фото из открытых источников

Странам удалось предварительно договориться относительно американских санкций против министра юстиции и министра внутренних дел Турции.

Об этом сообщает издание The Daily Sabah со ссылкой на источники в дипломатических кругах Турции.

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Отмечается, что Анкара и Вашингтон заявили о готовности развивать дипломатические отношения, а также решать проблемы, которые существуют между двумя странами.

По данным издания, делегация из Турции в течение двух дней прибудет в США для того, чтобы принять участие в переговорах относительно санкций, которые затронули турецких министров.

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Теги: Новости политики Новости США Санкции
Источник: 24 Канал
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