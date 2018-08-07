Туреччина та США попередньо домовилися про санкції

Країнам вдалося попередньо домовитися щодо американських санкцій проти міністра юстиції та міністра внутрішніх справ Туреччини.

Про це повідомляє видання The Daily Sabah з посиланням на джерела в дипломатичних колах Туреччини.

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Зазначається, що Анкара та Вашингтон заявили про готовність розвивати дипломатичні відносини, а також вирішувати проблеми, які існують між двома країнами.

За даними видання, делегація з Туреччини протягом двох днів прибуде до США для того, щоб взяти участь в переговорах щодо санкцій, які зачепили турецьких міністрів.