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      Турция осуждает аннексию Крыма и никогда ее не признает

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      Павел Климкин встретился с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу
      Павел Климкин встретился с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу / Твиттер-страница Павла Климкина

      Турция признает нерушимость границ Украины и продолжает защищать права крымских татар. Также Турция обещает помочь освободить украинских моряков, которые находятся в плену России.

      Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной с главой МИД Украины Павлом Климкиным пресс-конференции в Одессе, пишет "Укринформ".

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      "Мы осуждаем аннексию Крыма и никогда не признаем ее. Сегодня мы также еще раз подчеркнули, что у нас есть воля защищать права крымских татар", – отметил Чавушоглу.

      Турция также поддерживает мирное разрешение войны на Донбассе в рамках международного права и деятельность временной мониторинговой миссии ОБСЕ.

      Также Чавушоглу пообещал, что Турция будет прилагать максимум усилий для освобождения украинских моряков, захваченных в плен Россией в Керченском проливе. Также Турция присоединится к поставке безопасности в Черноморском регионе.

      Почему украинские моряки оказались в неволе в России?
      Их захватили в плен российские пограничники вблизи Керченского пролива 25 ноября 2018 года. Украинские моряки на военных кораблях пытались пройти через захваченный агрессором Керченский пролив, однако наткнулись на открытую агрессию пограничников РФ. Россияне открыли огонь по украинским судам, ранив трех моряков, и захватили корабль с экипажами.

      Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.

      15 и 16 января в Москве суд продлил срок ареста пленным морякам – части до 24 апреля, а части – до 26 числа.

      Теги: Новости Украины Новости политики Павел Климкин Война на Донбассе Аннексия Крыма Крымские татары
      Источник: 24 Канал
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