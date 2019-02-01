Туреччина засуджує анексію Криму і ніколи її не визнає

Туреччина визнає непорушність кордонів України і продовжує захищати права кримських татар. Також Туреччина обіцяє допомогти звільнити українських моряків, які перебувають у полоні Росії.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу на спільній з главою МЗС України Павлом Клімкіним прес-конференції в Одесі, пише "Укрінформ".

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"Ми засуджуємо анексію Криму і ніколи не визнаємо її. Сьогодні ми також ще раз підкреслили, що у нас є воля захищати права кримських татар", – зазначив Чавушоглу.

Туреччина також підтримує мирне вирішення війни на Донбасі у рамках міжнародного права та діяльність тимчасової моніторингової місії ОБСЄ.

Також Чавушоглу пообіцяв, що Туреччина докладатиме максимум зусиль для звільнення українських моряків, захоплених у полон Росією у Керченській протоці. Також Туреччина долучиться до постачання безпеки у Чорноморському регіоні.

Чому українські моряки опинилися в неволі у Росії?

Їх захопили у полон російські прикордонники поблизу Керченської протоки 25 листопада 2018 року. Українські моряки на військових кораблях намагалися пройти через захоплену агресором Керченську протоку, проте наткнулись на відкриту агресію прикордонників РФ. Росіяни відкрили вогонь по українських суднах, поранивши трьох моряків, та захопили кораблі разом із екіпажами.



Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.



15 та 16 січня у Москві суд продовжив термін арешту полоненим морякам – частині до 24 квітня, а частині – до 26 числа.