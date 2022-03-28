Турецкая компания Baykar Makina представила новый Bayraktar MIUS с украинским двигателем

Турецкая компания Baykar Makina, создавшая известный беспилотник Bayraktar, представила новый прототип боевого БПЛА. Он будет называться Kızılelma и будет оснащен украинскими двигателями.

Соответствующие фото были опубликованы на странице компании Baykar Makina в твиттере 27 марта.

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Ранее на сайте компании появилось заявление о первом прототипе нового беспилотника. Национальная беспилотная боевая летательная система (MIUS) получила название Kızılelma ("красное яблоко").

MUIS будет оснащен реактивным двигателем и, как ожидается, сможет взлетать и приземляться на флагманский десантный корабль Турции TCG Anadolu (строится),

– говорится в сообщении.

Прототип нового Bayraktar MIUS / Фото из твиттера Baykar

Добавим, что этот дрон станет первым реактивным беспилотником компании. Платформа будет летать со сверхзвуковой скоростью на большой высоте. Первый полет раньше был запланирован на 2023 год.

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