Турецкая лира продолжает бить антирекорды: в чем причина

Национальная турецкая валюта продолжает свое падение: с начала года лира подешевела более чем на 30% относительно евро и доллара США. Одна из причин – ощутимое охлаждение отношений с США.

Как отмечает издание Financial Times, курс турецкой лиры к доллару США в четверг достиг 5,42 лиры за доллар – при том, что еще в мае за один "зеленый" давали 4 лиры.

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Предыдущий "рекорд" турецкой валюты, преодолевшей на прошлой неделе психологическую отметку 5 лир за доллар, был достигнут после того, как США ввели санкции против министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и министра внутренних дел страны Сулеймана Сойлу в связи с делом американского пастора Эндрю Брансона. Им запретили въезд в США, а их американские активы заморожены. Брансона удерживают в Турции с октября 2016 года, обвиняя в пособничестве организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, а также в поддержке запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). Брансон отрицает все обвинения.

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Кроме санкций эксперты объясняют падение лиры высоким уровнем инфляции и дефицитом платежного баланса в Турции. Кроме того, международное рейтинговое агентство Fitch выразило опасения в связи с намерением президента страны Тайипа Эрдогана после победы на выборах 24 июня усилить контроль над экономикой.