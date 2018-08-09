15:14
9 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
26°C 15°C
  • пятница
    27°C 14°C
  • суббота
    28°C 13°C
  • воскресенье
    27°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Десяток детей Кадырова. "Эксклюзивные" цитаты ни о чем
Вєсті Кремля
21:44, 8 августа
Вести.UA. Радикал на комбайне. Плохая Тимошенко
Вєсті.UA
20:56, 8 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Турецкая лира продолжает бить антирекорды: в чем причина

137 Читати новину українською
Турецкая лира продолжает обесцениваться
Турецкая лира продолжает обесцениваться / blog.continentalcurrency.ca

Национальная турецкая валюта продолжает свое падение: с начала года лира подешевела более чем на 30% относительно евро и доллара США. Одна из причин – ощутимое охлаждение отношений с США.

Как отмечает издание Financial Times, курс турецкой лиры к доллару США в четверг достиг 5,42 лиры за доллар – при том, что еще в мае за один "зеленый" давали 4 лиры.

Читайте также: США готовы пересмотреть льготы на импорт для Турции

Предыдущий "рекорд" турецкой валюты, преодолевшей на прошлой неделе психологическую отметку 5 лир за доллар, был достигнут после того, как США ввели санкции против министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и министра внутренних дел страны Сулеймана Сойлу в связи с делом американского пастора Эндрю Брансона. Им запретили въезд в США, а их американские активы заморожены. Брансона удерживают в Турции с октября 2016 года, обвиняя в пособничестве организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, а также в поддержке запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). Брансон отрицает все обвинения.

Читайте также: Турция отреагировала на санкции, введенные в США

Кроме санкций эксперты объясняют падение лиры высоким уровнем инфляции и дефицитом платежного баланса в Турции. Кроме того, международное рейтинговое агентство Fitch выразило опасения в связи с намерением президента страны Тайипа Эрдогана после победы на выборах 24 июня усилить контроль над экономикой.

Теги: Новости Турции
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Як Рабінович намагався використати Україну у власних цілях
сегодня, 15:07 Як Рабінович намагався використати Україну у власних цілях
Петро Охотін
Три роки військовій прокуратурі: як Матіос осоромив себе та Україну
сегодня, 14:00 Три роки військовій прокуратурі: як Матіос осоромив себе та Україну
Віталій Дейнега
Не чиновники и не СБУ: кто потеряет больше всех, если контрабанду прикроют
сегодня, 13:00 Не чиновники и не СБУ: кто потеряет больше всех, если контрабанду прикроют
Сергій Фурса
Сенат США решил отследить миллиардное состояние Путина
сегодня, 12:01 Сенат США решил отследить миллиардное состояние Путина
Злой Одессит
Справедливе і швидке правосуддя: Манафорт отримає судовий вирок
сегодня, 10:00 Справедливе і швидке правосуддя: Манафорт отримає судовий вирок
Дмитро Гнап
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
 21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
 21 августа 2017 , 11:52
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек
 12 января 2012 , 11:47
Археологи раскрыли гранитный саркофаг, которому более 2 тысяч лет
 21 июля , 01:12
Открывай легендарные места: Сопот
 9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
 16 апреля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук