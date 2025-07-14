11 дней спала в пещере и пила из лужи: в Австралии нашли пропавшую туристку из Германии

В Австралии 11 июля спасли 26-летнюю гражданку Германии Кэролайн Вильгу. Она потерялась в дикой местности и провела 11 морозных ночей в одиночестве в кустарниках.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Как удалось спасти немецкую туристку в Австралии?

Туристка исчезла после 29 июня. Именно тогда Вильгу в последний раз видели в магазине города Бикон в Австралии.

По словам девушки, она потеряла контроль над авто, скатилась со склона и ударилась головой. Из-за травмы и дезориентации она оставила транспорт и пошла пешком в незнакомом направлении, не взяв с собой ни еды, ни воды, хотя все было в машине.

Ее нашли лишь 11 июля – почти в 30 километрах от места, где она покинула фургон. Босиком и с травмированной ногой, в состоянии сильного истощения и обезвоживания, Вильгу шла по малолюдной дороге, где ее заметила водитель Таня Генли. Женщина вызвала помощь, и Кэролайн вертолетом доставили в больницу в Перти. Сейчас она выздоравливает.

В своем первом публичном заявлении Вильга поблагодарила всех, кто принимал участие в ее спасении. Туристка призналась, что именно мысли о людях, которые ее ищут и верят в нее, помогли пережить самые тяжелые моменты.

Она также поделилась, что почувствовала себя частью австралийской культуры.

Раньше я не знала, где мое место в мире, таком далеком от дома, но теперь я чувствую себя частью этого сообщества. Западная Австралия научила меня, что такое настоящая человечность и забота друг о друге,

– сказала немка.

Ее спасительница Таня Хенли рассказала, что увидела Вильгу на обочине, когда та махала рукой.

"Она была очень истощена, с укусами насекомых, в босоножках, с перемотанной ногой. Я до сих пор не могу поверить, что она выжила", – сказала она.

Полиция отметила, что операция по спасению могла завершиться совсем иначе, ведь шансы найти человека в такой местности были минимальны.

Сейчас Кэролайн Вильга находится под наблюдением врачей и постепенно восстанавливается после истощения и травм.