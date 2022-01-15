Туристы, идя на Говерлу, упали в обрыв: в полиции открыли дело из-за трагического случая

Правоохранители продолжают расследовать трагедию на Говерле, которая случилась утром 15 января. По данным следствия, трое пострадавших при восхождении на гору упали в обрыв.

По данным правоохранителей, трагедия случилась на синем маршруте, который ведет на гору. Поэтому открыли уголовное производство.

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Обстоятельства трагедии

Трое туристов из Южного, Одесской области – женщины в возрасте 57 и 32 года и 34-летний мужчина, во время восхождения на гору упали в обрыв. Из-за падения все получили травмы, а самая старшая туристка умерла.

К счастью, 32-летней женщине удалось позвонить спасателям. К поиску туристов привлекли 28 человек и 5 единиц техники.

Правоохранители открыли уголовное дело из-за смерти 57-летней по статье об умышленном убийстве с отметкой "несчастный случай". Во время осмотра тела погибшей никаких признаков насильственной смерти не обнаружили.

Трагедия на Говерле: главное

В Надворнянском районе Ивано-Франковской области 15 января примерно в 11:15 случилась трагедия. При восхождении на Говерлу травмировались туристы из Южного Одесской области. Одна из них погибла

Спасателям удалось найти туристов. 34-летнего мужчину с травмой ноги и позже и 32-летнюю женщину. Их передали медикам.

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