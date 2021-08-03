Туристы из Саудовской Аравии массово заполонили Буковель: что происходит на курорте

3 августа 2021 , 13:45
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Источник:

Obozrevatel

В Буковеле заметили много туристов из Саудовской Аравии. Они активно бронируют номера в отелях. Для удобства даже перевели меню в ресторанах на арабский язык.

На полках магазинов появилась даже разрешенная мусульманам еда. Они приезжают отдыхать в Украину с друзьями и целыми семьями.

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Нашествие туристов

Туристы, по предварительной информации, оставили в Украине от 30 до 50 миллионов долларов. Преимущественно они бронируют большие и комфортабельные помещения. Администратор одного из популярных отелей рассказала, что туристов действительно очень много.

Они массово сюда приезжают. По Буковелю во многих местах уже появились объявления в магазинах, меню в ресторанах на арабском языке,
– отметила администратор.

Украинцы публикуют в сети фото отдыхающих.


Туристы из Саудовской Аравии в Буковеле / Фото из инстаграма

Меню в Буковеле / Фото из инстаграма

Что привлекает саудитов в Украине

Утверждают, что туристов из Саудовской Аравии в Украине привлекает природа, а не города. Они проводят в Киеве или Львове 1 – 2 дня, а затем едут в Карпаты или Буковель.

Гости из Саудовской Аравии рассказывают, что им очень нравится в Украине. Говорят, что здесь хорошие люди, спокойная ситуация и прекрасная природа. Уверяют, что готовы приезжать сюда снова.

Автор: Ольга Музика