"Дары моря": российские туристы в Сочи набросились на шлепанцы, выбросившие на берег – видео

После шторма в Сочи сотни ранее унесенных течением шлепанцев выбросило на берег. Российские туристы и местные жители сразу набросились на обувь.

"Подарочки всем"

Видео с места происшествия опубликовали в социальных сетях. На нем видно, как люди примеряют на себя чужую потерю.

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Вот дары моря. Сегодня море выбросило подарочки всем,

– сказал автор видео.

На кадрах кучка людей склонилась над разноцветной летней обувью. Они, счастливые и довольные, выбирали лучшее и искали свой размер.

Смотрите видео с "дарами моря" в Сочи:

Драка проституток на курорте

На одесском курорте Бурлачья Балка проститутки подрались за клиента-турка. Очевидцы сняли их стычку на видео и опубликовали в сети. На кадрах видно, как две девушки более крепкого телосложения атаковали худощавую. Они даже использовали слезоточивый газ.

"Турок не мог поверить, насколько мощно в Украине развита клиентоориентированность", – написал автор видео.