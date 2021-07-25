"Дары моря": российские туристы в Сочи набросились на шлепанцы, выбросившие на берег – видео
Источник:телеграм-канал "Лента дня"
После шторма в Сочи сотни ранее унесенных течением шлепанцев выбросило на берег. Российские туристы и местные жители сразу набросились на обувь.
"Подарочки всем"
Видео с места происшествия опубликовали в социальных сетях. На нем видно, как люди примеряют на себя чужую потерю.
К теме Думал, что завозят вирус: в России селянин прогнал медиков, прилетевших на вертолете за больным
Вот дары моря. Сегодня море выбросило подарочки всем,
– сказал автор видео.
На кадрах кучка людей склонилась над разноцветной летней обувью. Они, счастливые и довольные, выбирали лучшее и искали свой размер.
Смотрите видео с "дарами моря" в Сочи:
Драка проституток на курорте
На одесском курорте Бурлачья Балка проститутки подрались за клиента-турка. Очевидцы сняли их стычку на видео и опубликовали в сети. На кадрах видно, как две девушки более крепкого телосложения атаковали худощавую. Они даже использовали слезоточивый газ.
"Турок не мог поверить, насколько мощно в Украине развита клиентоориентированность", – написал автор видео.