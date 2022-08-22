Еще один турист засветил в Крыму российскую ПВО С-400, даже с точной геолокацией

В Крыму даже российские туристы решили помогать работе ВСУ. Стало известно уже о втором случае, когда они публиковали в соцсетях фото с системами противовоздушной обороны. Теперь даже указали место, где отдыхают.

Накануне такое фото выложила пользовательница инстаграма. Однако в этот раз фотографию на фоне систем С-400 сделал старший мужчина. Он сразу же побежал постить это в запрещенную на территории Украины соцсеть "вконтакте".

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Где расположены ПВО россии в Крыму

Это могло так и остаться обычными фото отдыха. Однако фотографии нашли журналисты "Радио Свобода". Поэтому они не только их распространили, но и определили точное месторасположение.

российские туристы показали комплексы ПВО С-400, расположенные под Евпаторией. Согласно данным местных властей, ПВО действует в этом районе почти каждый день. Геолокация 45.180317, 33.232232,

– написал журналист Марк Крутов.



Российский турист отдыхает в Крыму / Фото с твиттера Марка Крутова

Это максимально российское фото,

– написали в комментариях к публикации.

Что было в прошлой публикации ПВО в Крыму

Тогда девушка написала "Евпатория под защитой" и сделала фото территории с этими же системами. Тогда снимок попал в руки швейцарскому исследователю спутниковых снимков Бенджамину Питте.

Для него было не слишком сложной задачей установить, что сторис батареи сделали по координатам 45.1809403, 33.2317835.

Новое фото подтверждает расположение батареи ПВО под Евпаторией. Техника прибыла на место около 20 июля,

– написал Питте.



Как определили локацию ПВО / Фото с твиттера Бенджамина Питта

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