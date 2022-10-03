Украинцы сменили мировые курорты на родную экзотику: чем привлекают туристов

С 24 февраля число внутренне перемещенных лиц в Украине составляет 8 миллионов. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Неизвестная Украина в тренде

Люди, ранее не выезжавшие за пределы своей области (а до войны таких было примерно 70%), сегодня приходят на благотворительные экскурсии в Черновцах, Ивано-Франковске и Львове. Они узнают, какая на самом деле их страна.

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Одним из таких туристических магнитов, привлекающим своим колоритом и аутентикой сотни тысяч украинцев и не только, стал Фестиваль Маланок в Черновцах, начатый в 2011 году туристической общественной организацией "Палитра Буковины".

Для города организация такого мероприятия очень важна с точки зрения туристической привлекательности и привлечения дополнительных инвестиций. Для сравнения, в первый год существования фестиваля (2011 год) Черновцы посетили 230 тысяч туристов, а в 2019 – уже 650 тысяч. Ежегодно фестиваль привлекает иностранцев и выходцев из разных регионов Украины, которые остаются в городе на несколько дней, наслаждаясь традиционными праздниками.

С одной стороны мы популяризируем город, наш местный фольклор и колорит, с другой – город зарабатывает на том, что приезжают туристы. Все стороны заинтересованы в том, чтобы развивать подобные мероприятия,

– говорит руководитель Департамента социально-экономического развития и стратегического планирования Черновицкого горсовета Сергей Бостан.

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"Крючки" для туристов

Он советует городам работать над двумя блоками по увеличению туристической привлекательности. Во-первых, нужно максимально распространять информацию о городе, создавать его официальные страницы в соцсетях, чтобы гости могли знать и слышать, что там происходит.

Во-вторых, необходимо насыщать город событиями, чтобы предложить туристам побольше возможностей отдохнуть, расслабиться и получить яркие эмоции.

Как проходит Фестиваль Маланок в Черновцах: видео

Путешествуйте по родной

Сейчас организаторы фестиваля устраивают благотворительные экскурсии по Черновцах для вынужденных переселенцев, а все заработанные средства передают на помощь ВСУ.

Менеджер турагентства Наталья Антонюк рассказывает, что с началом пандемии спрос на путешествия по Украине вырос в разы, особенно среди тех, кто обычно путешествовал по миру. Самые популярные туристические точки – это, конечно, морское побережье и карпатский регион. Кроме того, это Аскания-Нова, Розовые озера, замки Тернопольщины, Станиславские кручи, Золотая подкова Львовщины и тому подобное.

"Однако наша цель – развивать украинские города, еще не открытые украинскими туристами", – делится председатель Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив.

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По ее словам, главной проблемой для туризма в Черновцах было отсутствие удобного туристического сообщения. Впрочем, Министерство инфраструктуры уже начало работу над этим, в том числе – над открытием черновицкого аэропорта.

По статистике, за 2021 год в бюджет общин Украины поступило 244 миллиона гривен туристического сбора. Мы понимаем, что Украина может конкурировать за международного туриста, однако для этого требуется креативный подход, выстроенные партнерства, качественные услуги и инфраструктура, наличие информации на иностранных языках, по крайней мере, на английском.

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