Авиакомпания приняла решение после наплыва мигрантов на белорусско-польской границе. Об этом сообщил госсекретарь канцелярии польского президента Якуб Кумоч.

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Turkish Airlines вводит ограничения для пассажиров

Turkish Airlines подтвердила, что больше не будет принимать граждан Ирака, Сирии и Йемена на рейсы в Минск. За исключением обладателей дипломатических паспортов,

– написал Кумоч.

Он поблагодарил всех, кто принял участие в переговорах по этому поводу. Польское издание PAP сообщило об этом, ссылаясь на собственные источники.

"Давление начало приносить свои плоды. Turkish Airlines объявит о запрете продажи билетов нелегальным мигрантам, в том числе с Ирака и Сирии, на рейсы в Беларусь. Также решили ограничить сотрудничество с белорусской авиакомпанией "Белавиа", – сообщил изданию один из высокопоставленных дипломатов ЕС.

Такое же ограничение касается авиакомпании Emirates. По неподтвержденным данным издания, мигранты попадают в Беларусь через Стамбул, Дубай и Москву.

Важно! На польско-белорусской границе 8 ноября заметили беженцев, которые пытались попасть в Польшу. Из-за этого страна направила на границу 12 тысяч военных. НАТО и ЕС обвиняют режим Лукашенко в использовании мигрантов как средства давления на ЕС.

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