Авиакомпания приняла решение после наплыва мигрантов на белорусско-польской границе. Об этом сообщил госсекретарь канцелярии польского президента Якуб Кумоч.
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Turkish Airlines вводит ограничения для пассажиров
Turkish Airlines подтвердила, что больше не будет принимать граждан Ирака, Сирии и Йемена на рейсы в Минск. За исключением обладателей дипломатических паспортов,
– написал Кумоч.
Он поблагодарил всех, кто принял участие в переговорах по этому поводу. Польское издание PAP сообщило об этом, ссылаясь на собственные источники.
"Давление начало приносить свои плоды. Turkish Airlines объявит о запрете продажи билетов нелегальным мигрантам, в том числе с Ирака и Сирии, на рейсы в Беларусь. Также решили ограничить сотрудничество с белорусской авиакомпанией "Белавиа", – сообщил изданию один из высокопоставленных дипломатов ЕС.
Такое же ограничение касается авиакомпании Emirates. По неподтвержденным данным издания, мигранты попадают в Беларусь через Стамбул, Дубай и Москву.
Коротко о заявлениях ЕС относительно санкций для авиакампаний
- Издание Bloomberg 11 сентября заявило, что ЕС готовит новые санкции из-за действий самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко.
- Предварительно известно, что санкции хотят ввести против российского "Аэрофлота", турецкой Turkish Airlines и белорусской "Белавиа". Все из-за того, что они причастны к перевозке беженцев. Однако у Лукашенко это отрицают.
- Журналист Рикард Юзвяк заявил, в ЕС уже утвердили критерии для нового пакета санкций против Беларуси. Соответственно, с понедельника, 15 ноября, начнут формировать санкционные списки.
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйенпосле встречи с Джо Байденом заявила, что Евросоюз и США готовят наказания режиму Лукашенко за организацию "гибридной атаки" на союзников.