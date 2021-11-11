Авіакомпанія ухвалила рішення після напливу мігрантів на білорусько-польському кордоні. Про це повідомив держсекретар канцелярії польського президента Якуб Кумоч.

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Turkish Airlines вводить обмеження для пасажирів

Turkish Airlines підтвердила, що більше не прийматиме громадян Іраку, Сирії та Ємену на рейси до Мінська. За винятком власників дипломатичних паспортів,

– написав Кумоч.

Він подякував всім, хто взяв участь у переговорах з цього приводу. Польське видання PAP повідомило про це, посилаючись на власні джерела.

"Тиск почав приносити свої плоди. Turkish Airlines оголосить про заборону продажу квитків нелегальним мігрантам з Іраку та Сирії, на рейси до Білорусі. Також вирішили обмежити співпрацю з білоруською авіакомпанією "Белавіа", – повідомив виданню один з високопоставлених дипломатів ЄС.

Таке ж обмеження стосується авіакомпанії Emirates. За непідтвердженими даними видання, мігранти потрапляють в Білорусь через Стамбул, Дубай та Москву.

Важливо! На польсько-білоруському кордоні 8 листопада помітили біженців, які намагались потрапити у Польщу. Через це країна скерувала на кордон 12 тисяч військових. НАТО та ЄС звинувачують режим Лукашенка у використанні мігрантів як засобу тиску на ЄС.

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