Прикордонники Фінляндії запевняють, що ситуація в країні – стабільна. Водночас біля кордону Польщі вона досі напружена.
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До Фінляндії через Білорусь прибули кілька десятків людей. Ситуація стабільна, здійснюється моніторинг та обмін інформацією. Основні напрямки мігрантів є у Центральній Європі,
– мовиться у повідомленні.
Зауважимо, голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко запевнив, що загрози для нашої держави зі сторони кордону з Білоруссю наразі немає. Водночас прикордонники готові забезпечувати порядок у разі перекидання біженців.
Що відомо про ситуацію на кордоні Білорусі та Польщі
- 8 листопада неподалік кордону Польщі помітили колону мігрантів, яка рухалася з Білорусі. Тоді нелегали намагалися прорватися через кордон у Євросоюз. Крім того, вони облаштували табір біженців. Охорону польського кордону забезпечують 13 тисяч правоохоронців.
- У Польщі заявили, що білоруські прикордонники не впускають мігрантів назад на територію країни. Крім того, силовикам видали снайперські гвинтівки та гранатомети.
- Польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький назвав ситуацію на кордоні "тихою помстою" самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка через санкції ЄС.
- Євросоюз також звинувачує диктатора у міграційній кризі.