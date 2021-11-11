Пограничники Финляндии уверяют, что ситуация в стране стабильная. В то же время у границы Польши она до сих пор напряжена.
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В Финляндию через Беларусь прибыли несколько десятков человек. Ситуация стабильная, осуществляется мониторинг и обмен информацией. Основные направления мигрантов есть в Центральной Европе,
– говорится в сообщении.
Заметим, председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко заверил, что угрозы для нашего государства со стороны границы с Беларусью пока нет. В то же время пограничники готовы обеспечивать порядок в случае переброски беженцев.
Что известно о ситуации на границе Беларуси и Польши
- 8 ноября недалеко от границы Польши заметили колонну мигрантов, которая двигалась из Беларуси. Тогда нелегалы пытались прорваться через границу в Евросоюз. Кроме того, они обустроили лагерь беженцев. Охрану польской границы обеспечивают 13 тысяч правоохранителей.
- В Польше заявили, что белорусские пограничники не впускают мигрантов обратно на территорию страны. Кроме того, силовикам выдали снайперские винтовки и гранатометы.
- Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий назвал ситуацию на границе "тихой местью" самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко из-за санкций ЕС.
- Евросоюз также обвиняет диктатора в миграционном кризисе.