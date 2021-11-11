Пограничники Финляндии уверяют, что ситуация в стране стабильная. В то же время у границы Польши она до сих пор напряжена.

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В Финляндию через Беларусь прибыли несколько десятков человек. Ситуация стабильная, осуществляется мониторинг и обмен информацией. Основные направления мигрантов есть в Центральной Европе,

– говорится в сообщении.

Заметим, председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко заверил, что угрозы для нашего государства со стороны границы с Беларусью пока нет. В то же время пограничники готовы обеспечивать порядок в случае переброски беженцев.

Что известно о ситуации на границе Беларуси и Польши