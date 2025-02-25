Голосование в ООН все показало: Туск заявил, что Европа едина в вопросе Украины и анонсировал саммит

Укрепление европейского единства вокруг украинского вопроса и в отношении России является насущной необходимостью. Так, в ЕС планируют провести оборонный саммит.

Премьер-министр Польши Дональд Туск встретился в Варшаве с президентом Евросовета Антониу Коштой, после его визита в Киев. Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала.

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Туск анонсировал оборонный саммит

Туск и Кошта обсудили дальнейшую поддержку Украины и подготовку внепланового саммита в Брюсселе 6 марта. Известно, что европейские лидеры соберутся в столице ЕС, чтобы обсудить усиление европейской обороны и поддержку Украины.

Укрепление европейского единства вокруг украинского вопроса и в отношении России является насущной необходимостью. Мы полностью осознаем, что потенциальные будущие переговоры требуют присутствия Европы. Этого ожидает и Украина. Однако пока, как вам известно, остается много неопределенностей,

– сказал польский премьер.

В Брюсселе сосредоточатся на укреплении европейского единства, а также на формировании общей политики безопасности с Великобританией и Норвегией. Кроме того, Туск настаивает на увеличении оборонных расходов на уровне Евросоюза.

"Важно, что мы сможем принимать решения об использовании совместных европейских средств для нашей обороны, в частности на инициативу "Восточный щит", на которой мы будем настаивать", – сказал польский премьер.

Президент Евросовета Антониу Кошта отметил, что Еврокомиссия готовит пакет предложений для укрепления оборонного потенциала Европы. Эта тема будет на повестке дня во время встречи лидеров.

Мы все прекрасно осознаем, что угроза со стороны России касается не только Украины, а и европейской безопасности в целом, особенно в восточной части ЕС, в частности Польши, стран Балтии, Румынии и всего восточного фланга. Это вызов для всех нас, а не только для этих государств. Мы строим оборонную Европу, и это должно стать нашим общим приоритетом,

– прокомментировал подготовку встречи Антониу Кошта.

Он добавил, что лидеры также договорятся об укреплении позиций Украины на фоне разговоров о потенциальных мирных переговорах. Кроме того, Кошту анонсировал онлайн-заседание лидеров ЕС 26 февраля утром. Президент Франции Эммануэль Макрон будет отчитываться перед коллегами о встрече с президентом США Дональдом Трампом.

Дональд Туск также отметил и европейскую резолюцию ООН по поддержке Украины.

"Голосование в ООН показало, что Европа, за исключением одного случая, выступает единым фронтом по Украине, что не является неожиданностью", – отметил польский премьер.

После встречи в Варшаве президент Евросовета Антониу Кошта отправляется в Будапешт. Там, вероятно, он встретится с премьером Венгрии Виктором Орбаном. В то же время Туск уверен, что Евросоюз и в дальнейшем будет единым в поддержке Украины.

"Независимо от результатов этих переговоров я убежден, что Европейский Союз останется единым в вопросе Украины, и что 6 марта мы укрепим Украину в ее обороне против России и ослабим Россию", – подчеркнул Туск.