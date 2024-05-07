Обвинил Евросоюз: Туск назвал условие, при котором Россия не решилась бы напасть на Украину

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что полномасштабного нападения России на Украину можно было бы избежать. Об этом он заявил в Катовице на Европейском экономическом конгрессе.

По его словам, российской агрессии можно было бы предотвратить, если бы европейские лидеры подготовились к этому лучше заранее.

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Должны сделать в борьбе со злом

Глава польского правительства убежден в том, что по состоянию на сейчас Европейский союз обязан стать "безопасным континентом". Однако для этого придется приложить определенные усилия.

Дело не в том, что Украина должна проиграть войну. Если бы Европа была лучше подготовлена, возможно, Россия не решилась бы напасть на нашего друга – Украину,

– заявил он.

Польский премьер вспомнил тот период, когда европейцы объединились во времена пандемии коронавируса. Он отметил прошлые усилия борьбы с вышеупомянутым вирусом, и заметил, что это была "работа, которая объединила".

Туск отметил, что сейчас европейские лидеры должны осознать тот факт, что они могут сделать больше в борьбе со злом, которое намного опаснее чем вирус.

"Европа будет безопасной при условии, что небо над Европой будет безопасным... Здесь нет места для споров и внутренней конкуренции", – сказал польский премьер-министр.

Чиновник также добавил, что защита границ также должна стать приоритетом Европы из-за массовой нелегальной миграции.

Недавно Туск уже обращался к европейским лидерам

Ранее польский премьер Дональд Туск прокомментировал заседание Евросовета, которое состоялось 17 апреля. намекнул, что словам лидеров европейских стран не хватает реализации.

Если бы все слова, сказанные в последние годы здесь в Брюсселе о совместной обороне, можно было бы превратить в пули и ракетные установки, Европа стала бы крупнейшей мощью в мире. И самым безопасным местом,

– заявил Дональд Туск.

Тогда на саммите Евросоюза в Брюсселе страны согласились срочно передать Украине средства противовоздушной обороны и ускорить предоставление военной помощи.

У выводах саммита говорилось о том, что государства-члены ЕС должны на следующем заседании Совета обеспечить необходимые дальнейшие действия.