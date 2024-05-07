За його словами, російській агресії можна було б запобігти, якби європейські лідери підготувалися до цього краще заздалегідь.

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Повинні зробити у боротьбі зі злом

Очільник польського уряду переконаний у тому, що станом на зараз Європейський союз зобов'язаний стати "безпечним континентом". Однак для цього доведеться докласти певні зусилля.

Справа не в тому, що Україна повинна програти війну. Якби Європа була краще підготовлена, можливо, Росія не наважилася б напасти на нашого друга – Україну,

– заявив він.

Польський прем'єр пригадав той період, коли європейці об'єдналися у часи пандемії коронавірусу. Він відзначив минулі зусилля боротьби із вищезгаданим вірусом, та зауважив, що це була "праця, яка об'єднала".

Туск наголосив, що наразі європейські лідери повинні усвідомити той факт, що вони можуть зробити більше у боротьбі зі злом, яке є набагато небезпечнішим ніж вірус.

"Європа буде безпечною за умови, що небо над Європою буде безпечним… Тут немає місця для суперечок і внутрішньої конкуренції", – сказав польський прем'єр-міністр.

Посадовець також додав, що захист кордонів також має стати пріоритетом Європи через масову нелегальну міграцію.

Нещодавно Туск уже звертався до європейських лідерів

Раніше польський прем'єр Дональд Туск прокоментував засідання Євроради, яке відбулось 17 квітня. натякнув, що словам лідерів європейських країн не вистачає реалізації.

Якби всі слова, сказані в останні роки тут у Брюсселі про спільну оборону, можна було б перетворити на кулі та ракетні установки, Європа стала б найбільшою потугою у світі. І найбезпечнішим місцем,

– заявив Дональд Туск.

Тоді на саміті Євросоюзу в Брюсселі країни погодились терміново передати Україні засоби протиповітряної оборони та прискорити надання військової допомоги.

У висновках саміту йшлося про те, що держави-члени ЄС мають на наступному засіданні Ради забезпечити необхідні подальші дії.