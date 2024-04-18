Польський політик натякнув, що словам лідерів європейських країн не вистачає реалізації. Напередодні, 17 квітня, президент Європейської Ради Шарль Мішель за результатами першого дня саміту ЄС також сказав, що українцям не потрібні слова.

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Що сказав Туск про дії ЄС

Якби всі слова, сказані в останні роки тут у Брюсселі про спільну оборону, можна було б перетворити на кулі та ракетні установки, Європа стала б найбільшою потугою у світі. І найбезпечнішим місцем,

– заявив Дональд Туск.

До речі, 17 квітня на саміті Євросоюзу в Брюсселі країни погодились терміново передати Україні засоби протиповітряної оборони та прискорити надання військової допомоги.

У висновках саміту мовиться, що держави-члени ЄС мають на наступному засіданні Ради забезпечити необхідні подальші дії.

"Європейська Рада вітає прогрес щодо пропозицій спрямувати доходи від заморожених активів Росії на користь України та закликає до якомога швидшого ухвалення рішення", – заявили в Єврораді.

Що відомо про саміт за заяви політиків