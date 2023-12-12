Не могу слушать политиков, которые говорят, что устали от войны в Украине, – Туск

Новый премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его правительство будет настаивать на полной мобилизации Запада для помощи Украине.

Об этом он сказал во время выступления в Сейме во время представления программы действий и состава нового правительства. Он подчеркнул, что не хочет больше слушать политиков, уставших от войны.

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Мы будем требовать полной мобилизации Запада для помощи Украине. Я не могу больше слушать политиков, которые говорят об усталости войны в Украине. Они говорят президенту Зеленскому, что они устали от ситуации,

– отметил Туск.

В то же время, Туск сказал, что Варшава продолжит защищать интересы польских фермеров, которые вместе с перевозчиками блокируют границу с Украиной, пообещав работать "с каждым соседом Польши" и урегулировать вопросы с протестами.

Но мы должны помнить, за что идет война. украинцы борются за что-то очень важное… Только объединенное Запад может помочь Украине победить в борьбе за демократические ценности», – добавил премьер.

И отметил, что через несколько часов отправляется в Брюссель, надеясь убедить союзников оградить демократические ценности и Украину от российской агрессии.

Туск новый премьер Польши