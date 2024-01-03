Речь идет о пролете вражеской ракеты над Польшей во время массированной российской атаки на Украину 29 декабря 2023 года. Дональд Туск прокомментировал ситуацию на пресс-конференции 3 января и предупредил Европу, пишет 24 Канал.

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Что сказал Туск об угрозе для Европы

Мы хотим мобилизовать весь Евросоюз и применяем для этого все возможные дипломатические средства и убеждения, чтобы он понял, что без радикального увеличения усилий по вооружению мы останемся далеко позади, это будет означать одно: Европа подвергает себя непосредственному нападению России в ближайшие несколько лет,

– заявил политик.

Он также пояснил, что в случае, если Европа не сделает правильные выводы по переустройству российской экономики на военные рельсы и резко не усилит свой оборонно-промышленный комплекс, уже через несколько лет Россия может напасть на европейские страны.

Поэтому Туск сказал, что вместе с главой польской дипломатии Радославом Сикорским подготовил призыв об усилении возможностей европейского оборонно-промышленного комплекса. Он добавил, что делает это:

"не только ради скорейшей поддержки Украины";

не только потому, что "почти вся российская экономика перестроилась на военную систему вооружения во время войны, а Европа остается далеко позади".

Политик заверил, что "в этой стратегической перспективе Европа является целью российской агрессии, и это произойдет тогда, когда преимущество России в военных возможностях будет очевидным".

Именно поэтому стратегическая потребность – чтобы Европа в военном плане была сильнее России.

Это единственный способ обеспечить безопасность польских и европейских границ,

– заверил Дональд Туск.

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