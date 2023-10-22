Бывший старший офицер Службы внешней разведки КГБ Сергей Жирнов рассказал 24 Каналу, как российская пропаганда в очередной раз "села в лужу".
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Перепутали тысячелетия
В своем видео Сладков показал, как тувинцы по радиосвязи говорят между собой на родном языке. И, по мнению пропагандиста, тем самым не дают возможности ВСУ понять, в чем суть их разговора.
Ребята-тувинцы – их называют, "говорящие с ветром", как племя чероки в известном фильме. Их не прослушать, а прослушать – не понять. Сергей Кужугетович (Шойгу – 24 Канал) – золотые люди,
– обратился к Шойгу Сладков.
Жирнов объяснил, что во время Второй мировой войны американцы использовали для своих коммуникаций язык индейского племени чероки, и его не понимал никто, кроме самих чероки. Благодаря этому не требовалась кодировка или шифрование.
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А теперь Сладков говорит, что в российской армии тувинцы, как чероки в американской во время Второй мировой войны. Мол, у нас тувинцы такие же, и Кужугетович у них заправляет в министерстве обороны,
– подчеркнул Сергей Жирнов.
Однако, по его мнению, пропагандист забыл, что сейчас третье тысячелетие и существует искусственный интеллект, есть интернет, а также можно использовать специальную программу, а в ЦРУ она точно есть, которая переведет любой язык.
Больше о ерунде, которую несет российская пропаганда
- Российский пропагандист Евгений Сатановский в эфире канала Владимира Соловьева обозвал спикера российского МИД Марию Захарову "шмарой, которая сильно выпивает". Поэтому "рупор Кремля" Соловьев был вынужден уволить Сатановского и попросить прощения у Захаровой за высказывание коллеги.
- Однако Сатановский заявил, что не жалеет о своем высказывании в отношении Захаровой. А также пошел дальше, отметив, что Путин вероятнее на свое место поставит "какое-то маленькое слабое г***о", добавив, что "Медведев был примером".
- На днях глава российского МИДа Сергей Лавров посетил КНДР. Вместе с ним в страну поехала пропагандистка Ольга Скабеева, рассказавшая, что ее поразило в тоталитарной стране. Прежде всего, ее якобы в Северной Корее "никто не контролировал" и даже не выдали "специальных повязок". А также то, что у "КНДР есть интернет".