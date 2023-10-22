Колишній старший офіцер Служби зовнішньої розвідки КДБ Сергій Жирнов розповів 24 Каналу, як російська пропаганда вчергове "сіла в калюжу".
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Переплутали тисячоліття
У своєму відео Сладков показав, як тувинці по радіозв'язку розмовляють між собою рідною мовою. І на думку пропагандиста, тим самим не дають можливості ЗСУ зрозуміти, про що вони говорять.
Хлопці-тувинці – їх називають, "ті, що розмовляють з вітром", як плем'я черокі у відомому фільму. Їх не прослухати, а прослухати – не зрозуміти. Сєргєй Кужугетович (Шойгу – 24 Канал) – золоті люди,
– звернувся до Шойгу Сладков.
Жирнов пояснив, що під час Другої світової війни американці використовували для своїх комунікацій мову індіанського плем'я черокі, яке розмовляло своєю мовою, і її не розумів ніхто, окрім самих черокі. Завдяки цьому не потрібно було кодування чи шифрування.
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А тепер Сладков говорить, що в російській армії тувинці, як черокі в американській за часів Другої світової війни. Мовляв, в нас тувинці такі ж самі, і Кужугетович у них заправляє в міністерстві оборони,
– наголосив Сергій Жирнов.
Проте, на його думку, пропагандист забув, що зараз третє тисячоліття, і існує штучний інтелект, є інтернет, а також можна взяти спеціальну програму, а в ЦРУ вона точно є, яка перекладе будь-яку мову.
Більше про нісенітниці, які несе російська пропаганда
- Російський пропагандист Євгєній Сатановський в ефірі каналу Владіміра Соловйова обізвав речницю російського МЗС Марію Захарову "шмарою, яка сильно випиває". Через це "рупор Кремля" Соловйов був змушений звільнити Сатановського та попросити вибачення у Захарової за висловлювання колеги.
- Однак Сатановський заявив, що не шкодує щодо свого висловлювання відносно Захарової. А також пішов далі, зазначивши, що Путін ймовірніше на своє місце поставить "якесь маленьке слабеньке г***о", додавши, що "Медведєв був прикладом".
- Днями глава російського МЗС Сєргєй Лавров відвідав КНДР. Разом з ним до країни поїхала пропагандистка Ольга Скабєєва, яка розповіла, що її вразило в тоталітарній державі. Насамперед що її нібито у Північній Кореї "ніхто не контролював" та навіть не видали "спеціальних пов'язок". А також те, що в "КНДР є інтернет".