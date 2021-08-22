Потенциальным будущим канцлером она назвала Армина Лашета. Этот политик – глава Христианско-демократического союза (ХДС) Германии.

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Меркель считает, что канцлером станет Лашет

Ангела Меркель – канцлер Германии уже на протяжении почти 16 лет (с ноября 2005), в июле 2021 ей исполнилось 67. Осенью этого же года в стране состоятся очередные выборы в парламент, по результатам которых сформируют новую коалицию и федеральное правительство.

Меркель решила даже в случае победы своей партии на пост канцлера больше не претендовать.

А на предвыборном митинге 21 августа фактически официально назвала своего преемника . Она выразила уверенность, что новым канцлером станет руководитель Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет.

На протяжении многих лет я видела Армина Лашета как человека и политика, для которого "Х" в названии нашей партии – это не просто буква, а смысл всего, что он делал и делает,

– заявила Ангела Меркель.

И добавила, что "твердо убеждена" в победе своей политсилы и качественной работе Лашета на посту канцлера федерального правительства Германии.

К слову, Меркель возглавляла ХДС с 2000 до 2018.

И менно в этом году она ушла в отставку с должности руководителя партии и заявила, что собирается уйти вообще из политики, доработав свой последний канцлерский срок – до конца 2021 года.