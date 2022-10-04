Илон Маск предложил "формулу мира" для Украины: Арестович отреагировал на скандальный твит

Илон Маск спровоцировал скандал своим твитом о необходимости мира между Украиной и Россией. Такая риторика свидетельствует о полной оторванности Маска от реальности.

Такое мнение высказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Ранее основатель компаний Tesla и ЅрасеХ озвучил неожиданную формулу "мира" между Украиной и Россией.

Читайте также Скандальный твит Илона Маска: могут ли спецслужбы России быть причастными к этому

В частности, Маск предложил провести еще один "референдум" и "признать Крым российским".

По словам Арестовича, мнения, которые в твиттере высказал американский изобретатель, могут быть вполне искренними.

Я не сомневаюсь в том, что Маск действительно так думает. Он крутится в кругах с определенными настроениями,

– отметил советник главы ОП.

Чем руководствовался Илон Маск, сочиняя твит о "формуле мира"

Как отметил Арестович, натолкнуть на такую "формулу мира" между Украиной и Россией Илона Маска могли несколько факторов.

Во-первых, в ноябре в США пройдут промежуточные выборы, на которых будут избираться члены Палаты представителей и губернаторы штатов. По словам советника главы ОП, Илон Маск симпатизирует республиканцам , среди которых очень много людей со специфической точкой зрения на войну в Украине.

, среди которых очень много людей со специфической точкой зрения на войну в Украине. Во-вторых, на Западе существует интеллектуальный тренд, основанный на принципах ненасильственного поведения и не причинения зла насилием.

"Чем выше люди, тем больше среди них всяческих астрологов, гуру, "духовно просветленных". Такие люди, как Маск, очень склонны этим "болеть", – отметил Арестович.

Как на Маска влияет его окружение

По словам советника главы ОП, также натолкнуть Маска на такие мнения могли люди, с которыми он больше всего общается. В частности, речь идет о канадском клиническом психологе Джордане Питерсоне.

Питерсона все очень любили, пока он не выдал похожую спич о Российской Федерации, Украине и о том, что "не все так однозначно". Впоследствии оказалось, что он лечился от зависимости, похожей на наркотическую, в России.

– рассказал Арестович.

Он добавил, что Илон Маск дружит и очень тесно общается с Питерсоном.

Илон Маск верит в миф о могуществе России

Советник главы Офиса Президента предположил, что основатель компаний Tesla и SpaceX, сочиняя твит, руководствовался положительными намерениями.

Особенно это видно по твиту, где он говорит, что Россия так велика и страшна. Маск не понимает, какой потенциал может привлечь Россия. Он не видит ржавые автоматы этих несчастных "мобиков",

– отметил Арестович.

Он добавил, что в головах отдельных представителей интеллектуальной элиты на Западе до сих пор живет миф, что у России много оружия и может угрожать другим странам.

Обратите внимание "Мы люди и нас миллионы": Маск заговорил об "атаке ботов", реакция украинцев была мгновенной

"Сочетание полной оторванности от мира с представлением, что если не раздражать людоеда, то он не причинит зла, дает такой результат. Такое бывает, когда интеллектуалы запираются в своей интеллектуальной тюрьме", – сказал советник главы ОП.

Алексей Арестович отреагировал на твит Илона Маска: смотрите видео

Скандальное заявление Илона Маска: кратко