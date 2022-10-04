Таку думку висловив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович. Раніше засновник компаній Tesla і SpaceХ озвучив неочікувану формулу "миру" між Україною та Росією.

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Зокрема, Маск запропонував провести ще один "референдум" та "визнати Крим російським".

За словами Арестовича, думки, які у твіттері висловив американський винахідник, можуть бути цілком щирими.

Я не сумніваюся у тому, що Маск справді так думає. Він крутиться у колах із певними настроями,

– зауважив радник глави ОП.

Чим керувався Ілон Маск, пишучи твіт про "формулу миру"

Як зазначив Арестович, наштовхнути на таку "формулу миру" між Україною та Росією Ілона Маска могли кілька факторів.

По-перше, у листопаді у США відбудуться проміжні вибори, на яких обиратимуть членів Палати представників та губернаторів штатів. За словами радника глави ОП, Ілон Маск симпатизує республіканцям , серед яких дуже багато людей зі специфічною точкою зору на війну в Україні.

, серед яких дуже багато людей зі специфічною точкою зору на війну в Україні. По-друге, на Заході існує інтелектуальний тренд, який базується на засадах ненасильницької поведінки і не заподіяння зла насиллям.

"Чим вище люди, тим більше серед них усіляких астрологів, гуру, "духовно просвітлених". Такі люди, як Маск, дуже схильні цим "хворіти", – зауважив Арестович.

Як на Маска впливає його оточення

За словами радника глави ОП, також наштовхнути Маска на такі думки могли люди, з якими він найбільше спілкується. Зокрема, йдеться про канадського клінічного психолога Джордана Пітерсона.

Пітерсона всі дуже любили, поки він не видав схожий спіч про Російську Федерацію, Україну і про те, що "не все так однозначно". Згодом виявилося, що він лікувався від залежності, схожої на наркотичну, в Росії,

– розповів Арестович.

Він додав, що Ілон Маск дружить і дуже тісно спілкується з Пітерсоном.

Ілон Маск вірить у міф про могутність Росії

Радник глави Офісу Президента припустив, що засновник компаній Tesla і SpaceX, пишучи твіт, керувався позитивними намірами.

Особливо це видно по твіту, де він каже, що Росія така велика і страшна. Маск не розуміє, який насправді потенціал може залучити Росія. Він не бачить іржаві автомати цих нещасних "мобіків",

– зазначив Арестович.

Він додав, що в головах окремих представників інтелектуальної еліти на Заході досі живе міф, що Росія має багато зброї та може загрожувати іншим країнам.

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"Поєднання повної відірваності від світу з уявленням, що якщо не дратувати людоїда, то він не заподіє зла, дає такий результат. Таке буває, коли інтелектуали замикаються у своїй інтелектуальній в'язниці", – сказав радник глави ОП.

Олексій Арестович відреагував на твіт Ілона Маска: дивіться відео

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