Никогда не бывал в подворотне: как Илон Маск стал "российским шпионом"

Недавно Илон Маск отметился возмутительными заявлениями, Предложив "формулу мира", которая совсем не подошла украинцам. Такому странному видению ситуации в Украине и пророссийским нарративам бизнесмена есть объяснение.

Как Россия заручилась "поддержкой" Илона Маска

Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он объяснил, что Маск успел стать "российским шпионом" еще задолго до этой ситуации со скандальными твитами.

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Шейтельман вспомнил историю об известном российском олигархе Алишере Усманове, который сейчас находится под санкциями. На старте пути компании Facebook россиянин решил вложиться в эту компанию, однако сделал это с помощью денег "Газпрома". Он взял деньги "Газпрома", вложил в акции Facebook, а когда они выросли втрое – продал, заработал денег и вернул российской компании "кредит".

Этот случай расследовал российский оппозиционер Алексей Навальный. Он обвинял Усманова в коррупции и в том, что тот играл на американской бирже деньгами "Газпрома".

"Но по американскому закону коррупции не было, Цукерберг не был коррумпирован. Но партнер Усманова уговаривал Цукерберга на эту аферу, привозил его к себе домой и заставлял одевать костюм. Так они в свое время уговорили Цукерберга продаться за деньги "Газпрому", – продолжил Шейтельман" .

Политтехнолог отметил, что Цукерберг по сравнению с Илоном Маском не является авантюристом. Он гораздо меньше нуждался в российских деньгах, но решил, что его компании не помешает заработать.

Маск, по словам Шейтельмана, – это человек, который много раз бывал в проблемных денежных ситуациях, не личных, а корпоративных. Многие его начинания были под большим вопросом из-за недоверия инвесторов, поэтому он был вынужден находить каких-то бизнес-ангелов, вкладывавших деньги, чтобы удержать его детище на плаву. Бизнесмен считает, что имеет глобальную миссию, а потому может пользоваться деньгами российского происхождения.

"К тебе приезжает цивилизованный человек, они же присылают не бандита Усманова, а какого-то Юрия Мильнера, живущего в Кремниевой долине, весь такой в костюмчике приходит и рассказывает: "Мы вот вкладываемся, у нас есть денежки, есть разные инвестиционные фондики, вот и в Facebook мы уложились, возьмите у нас 100 миллиардов долларов", – объяснил политтехнолог.

Это выглядит очень привлекательно, но потом оказывается, что вместе с деньгами будут еще и некоторые просьбы. Вот так неожиданно для себя можно стать шпионом.

Почему Макс считает приемлемым отдать Крым России

Также Шейтельман предполагает, что есть хорошая версия, почему Маск решил высказываться, мягко говоря, не в пользу Украины. Бизнесмен считает, что существуют глобальные проблемы мира, которые нужно решать – улететь на Марс, создавать электромобили, и он пытается это делать.

И вот сейчас он увидел новую мировую проблему – ядерную войну, и он ее испугался. Речь идет не о личном страхе, а о планете. И он начал искать выход из ядерной войны,

– предполагает политтехнолог.

Так бизнесмен, вероятно, мог подумать, что если он очень влиятельный, и к тому же самый богатый человек мира, то должен предложить способ избежать ядерной войны. Он подумал, что если цена ядерной безопасности всего мира – это выкопать водопровод в Крыму, нужно сделать это и отдать полуостров России.

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В чем просчитался бизнесмен

Однако Илон Маск ошибается, если считает, что это действительно поможет договориться с Путиным и избежать ядерной войны.

"Это простая ошибка – Маск никогда не бывал в подворотне, у него в Сан-Франциско нет ни одной подворотни. А вот Путин бывал, и Усманов бывал, и все они бывали. А к Маску никого не подходили какие-то пацаны, и не говорили:" Слышишь, Маск, дай 10 копеек", – провел параллели Шейтельман.

Поскольку бизнесмен не сталкивался с такой ситуацией, он и не знает, что самое важное в ней – ни в коем случае не давать этим хулиганам то, что они просят. Ведь если однажды дать им 10 копеек, на следующий день они попросят еще больше, и это будет продолжаться до бесконечности. Поэтому Маск ошибочно считает, что можно отдать России Крым, как те же 10 копеек, и забыть о ядерных угрозах и вообще войне.

Он не знает, что от таких хулиганов нужно либо убегать, либо избивать их. Мы решили избивать хулиганов. Кстати, в 2014 году, когда Крым пришли забирать, мы решили бежать, а сейчас – избивать. А отдавать нельзя, не получится, но он этого не знает,

– подытожил политтехнолог.

Полный стрим с Михаилом Шейтельманом: смотрите видео

Как Илон Маск видит "формулу мира" в Украине

3 октября в твиттере Илона Маска появилось несколько сообщений о так называемой "формуле мира" между Россией и Украиной, а также голосование для его подписчиков. Итак, бизнесмен считает, что для мира нужно:

провести референдумы в аннексированных регионах под надзором ООН,

признать Крым частью России, "как это было с 1783 года, до ошибки Хрущева",

обеспечить водоснабжение в Крым,

Украине остаться нейтральной.

Это вызвало бурную реакцию и у обычных пользователей сети, и у лидеров Украины и мира. Они предлагали ему более логичные варианты достижения мира.