Twitter и Facebook удалили сообщение посольства России о бомбардировке роддома в Мариуполе

Компании Twitter и Facebook удалили публикацию российского посольства в Великобритании, которая касалась бомбардировки роддома в Мариуполе. Дипломаты цинично врали, чтобы оправдать атаку своих войск.

В посольстве государства-агрессора цинично оправдывались, что родильный дом якобы не работал. Мол, его использовали ВСУ. Но в этом – ни слова правды.

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Россияне распространяют циничные фейки о Мариуполе

Оккупанты сознательно ударили по больнице и в очередной раз доказали, что для них не существует ничего святого. Россиянам пытаются навязать лживую риторику об "украинских военных в роддоме", ведь те больше верят в пропаганду по телевидению, чем безоговорочным фактам и здравому смыслу.

Недавно украинская ГСЧС опубликовала видео, на котором видно, как из роддома выносили детей после атаки. Спасатели попросили показать эти кадры всем российским матерям.

Удалили сообщения отрицания насильственных событий

Twitter и Facebook удалили со своих платформ российский фейк о том, что разбомбленный роддом в Мариуполе "не функционировал и использовался как военная база". В компаниях пояснили, что эти сообщения нарушали их правила.

Речь идет о нашей политике в отношении оскорбительного поведения, связанного с отрицанием насильственных событий,

– уточнил представитель Twitter.

Оккупанты сознательно сбрасывали бомбы на больницу: смотрите видео