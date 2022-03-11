У посольстві держави-агресорки цинічно виправдовувалися, що пологовий нібито не працював. Мовляв, його використовували ЗСУ. Але у цьому – жодного слова правди.

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Росіяни поширюють цинічні фейки про Маріуполь

Окупанти свідомо вдарили по лікарні й вкотре довели, що для них не існує нічого святого. Росіянам намагаються нав'язати брехливу риторику про "українських військових у пологовому", адже ті більше вірять у пропаганду з телебачення, аніж беззаперечним фактам та здоровому ґлузду.

Нещодавно українська ДСНС опублікувала відео, на якому видно, як з пологового будинку виносили дітей після атаки. Рятувальники попросили показати ці кадри усім російським матерям.

Дописи видалили заперечення насильницьких подій

Twitter та Facebook видалили зі своїх платформ російський фейк про те, що розбомблений пологовий у Маріуполі "не функціонував і використовувався як військова база". У компаніях пояснили, що ці дописи порушували їхні правила.

Мовиться про нашу політику щодо образливої поведінки пов'язаної із запереченням насильницьких подій,

– уточнив представник Twitter.

Окупанти свідомо скидали бомби на лікарню: дивіться відео