О неприятном инциденте, который произошел 5 февраля, сообщили местные телеграмм-каналы. Отметили, что водитель подтвердил заказ, а затем включил "простой" прежде чем приехать по адресу.
Читайте также Таксист Bolt забрызгал газом 14-летнюю девушку: получил суровое наказание
Из-за этого у клиентов начали списывать средства. Впоследствии, когда таксист таки приехал на место вызова, пассажиры сделали ему замечание. Однако они и не подозревали, чем это обернется.
"Ты что дверью хлопаешь с*ка?"– агрессивно выругался неадекват и набросился на мужчину и женщину.
Таксист нанес пассажиру телесные повреждения и скрылся с места инцидента. Клиент обратился в местную больницу за помощью. В медицинском учреждении у него диагностировали гематомы век и контузию.
В Запорожье таксист накинулся на пассажиров / Фото с телеграмм-канала "Это Запорожье"
Похожие инциденты с таксистами
- В Киеве таксист избил пассажира до потери сознания за то, что тот попросил включить радио.
- Водитель-иностранец совершил разбойное нападение на пассажирку, в результате чего она оказалась в коме.
- В Кривом Роге агрессивный таксист выбросил женщину из транспортного средства и начал душить.