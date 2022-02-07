Про неприємний інцидент, який стався 5 лютого, повідомили місцеві телеграм-канали. Зазначили, що водій підтвердив замовлення, а потім увімкнув "простій" перш ніж приїхати за адресою.

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Через це у клієнтів почали списуватися кошти. Згодом, коли таксист таки приїхав на місце виклику, пасажири зробили йому зауваження. Однак вони й не підозрювали, чим це обернеться.

"Ти що дверима грюкаєш с*ка?" – агресивно вилаявся неадекват і накинувся на чоловіка та жінку.

Таксист завдав пасажиру тілесних ушкоджень і втік з місця інциденту. Клієнт звернувся до місцевої лікарні по допомогу. В медичному закладі у нього діагностували гематоми повік і контузію.



У Запоріжжі таксист накинувся на пасажирів / Фото з телеграм-каналу "Это Запорожье"

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