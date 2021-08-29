"А ты позвонишь утром?": жена погибшего воина рассказала о последнем разговоре с любимым

В Украине 29 августа отмечают День памяти защитников. В этот день чествуют всех тех, кто погиб в войне с Россией. Журналистам 24 канала удалось пообщаться с воинами и родственниками тех, кто отдал жизнь за Родину.

Дату приурочили к трагедии в Иловайске. Тогда украинская армия понесла наибольшие потери – погибло 366 воинов.

Больше здесь Иловайский котел: как произошла трагедия, в которой погибли 366 украинских воинов

"Разговор под свист пуль и звуки войны"

Среди павших воинов, которые пошли защищать свою страну, есть Андрей Чирва – старший солдат Вооруженных сил. Он погиб в августе 2018 года неподалеку Крымского на Луганщине.

"Он добегал уже до позиции, что-то разговаривал с ребятами, он кого-то заменял. Он говорит: "Я уже не могу разговаривать, я уже пришел". Я говорю: "Ты позвонишь утром?", а он мне отвечает: "Как Бог даст". И все, это наш последний разговор. Понимаете, этот разговор у нас был под свист пуль и звуки войны одновременно с любовью", – вспомнила жена погибшего воина АТО Янина Чирва.



Жена погибшего военного на Донбассе / Скриншот с видео 24 канала

"Это не было даром"

Выйти из самого настоящего ада войны чудом удалось Василию Стуженко. Мужчина тогда получил тяжелые ранения головы, ему оторвало руку и ногу.

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"Буквально с первых минут боя получил ранение руки, ноги, головы, потом были госпитали... зря это все не было. Потому что видим, что там творится, где есть "русский мир". Нам этого не надо. Но, к сожалению, война продолжается", – рассказал ветеран 40-го мотопехотного батальона "Кривбасс" Василий Стуженко.

Василий Стуженко / Скриншот с видео 24 канала

Память воинов, погибших защищая Украину, почтили также На Донетчине. В так называемом "зеленом коридоре" погиб 61 военнослужащий родом из края, где сейчас идет война.

"Только по автоматам понял, что это мои подчиненные"

6 лет назад возле Донецкого аэропорта погиб житель Львовщины Дмитрий Гудзик. Но распознали киборга лишь недавно – после нескольких экспертиз. Гроб привезли во Львов в воинскую часть 80-й бригады.

Дмитрий Гудзик – киборг-доброволец Донецкого аэропорта. В январе 2015 года машина, в которой был мужчина и еще 4 военных, попала под вражеский обстрел и сгорела. Это произошло на взлетной полосе аэропорта, так называемой дороге жизни, вспомнил побратим Виталий Гнатенко.

"Когда привезли останки тел, их невозможно было распознать, торчали только автоматы. И по номеру автомата я понял, что это мои подчиненные, среди них – Гудзик", – сказал подполковник Валерий Курко.

Прощание с Дмитрием Гудзиком / Фото АрміяInform

Дмитрий Гудзик погиб в 2015 году / Фото АрміяInform

Тогда Дмитрия похоронили, как временно неустановленного защитника Украины на Краснопольском кладбище в Днепре. После ДНК и экспертиз тело идентифицировали. На сегодня только в 80-й бригаде ищут еще 14 без вести пропавших бойцов с начала войны.