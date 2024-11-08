Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Militarnyi. По информации экспертов, это может свидетельствовать о возможном развертывании северокорейского контингента в зоне боевых действий.

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КНДР поставляет новое вооружение России

Отмечается, что в сети появились фотографии, подтверждающие использование российскими военными на фронте северокорейских пулеметов Type 73.

Это первый случай, когда российские подразделения зафиксированы с северокорейским стрелковым вооружением.

К слову, Type 73 – это северокорейский пулемет калибра 7.62x54R, который разработан как своеобразный гибрид советского ПК и чехословацкого VZ. 52, с дизайном, напоминающим британский Bren.

Пулемет, вероятно, разработали в 60 – 70-х годах, и с тех пор его использование распространилось далеко за пределы Корейского полуострова. Type 73 замечали на вооружении группировок во время ирано-иракской войны, а также в конфликтах на Ближнем Востоке, в частности среди боевиков ИГИЛ и хуситов в Йемене.

Известно, что партии этого вооружения попадали в Африку – например, в 2017 году французские военно-морские силы захватили партию Type 73, что контрабандой направлялась в Сомали.

Северокорейские пулеметы на передовой

Использование северокорейских пулеметов российскими войсками породило различные версии. Некоторые эксперты считают, что вооружение может быть частью соглашения между Россией и Северной Кореей, в соответствии с которым Москва обязывалась закупать северокорейское вооружение.

Такая поддержка может свидетельствовать о налаживании военных связей между странами на фоне международных санкций, которые затрудняют доступ России к высококачественному вооружению.

Также возникают предположения, что пулеметы Type 73 могли быть привезены для поддержки собственно северокорейского контингента, который, по данным разведки, недавно появился в зоне боевых действий.

Кроме того, некоторые аналитики считают, что таким образом российские войска могут ознакомиться с оружием своих потенциальных союзников, чтобы обеспечить возможность использования совместного вооружения в совместных операциях.

В то же время некоторые наблюдатели отмечают, что использование этого "экзотического" пулемета вряд ли целесообразно для России, которая имеет достаточные запасы собственных пулеметов ПК, ПКМ и ПКП "Печенег". Однако учитывая возможные проблемы с поставками и наличием боеприпасов, в частности патронов калибра 7.62x54R, Москва может искать все доступные способы для обеспечения фронта вооружением, даже если это включает закупку из сторонних источников.

