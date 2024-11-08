Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Militarnyi. За інформацією експертів, це може свідчити про можливе розгортання північнокорейського контингенту в зоні бойових дій.

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КНДР постачає нове озброєння Росії

Зазначається, що у мережі з'явилися фотографії, які підтверджують використання російськими військовими на фронті північнокорейських кулеметів Type 73.

Це перший випадок, коли російські підрозділи зафіксовані з північнокорейським стрілецьким озброєнням.

До слова, Type 73 – це північнокорейський кулемет калібру 7.62x54R, який розроблений як своєрідний гібрид радянського ПК і чехословацького VZ. 52, з дизайном, що нагадує британський Bren.

Кулемет, ймовірно, розробили у 60 – 70-х роках, і відтоді його використання поширилося далеко за межі Корейського півострова. Type 73 помічали на озброєнні угрупувань під час ірано-іракської війни, а також у конфліктах на Близькому Сході, зокрема серед бойовиків ІДІЛ та хуситів в Ємені.

Відомо, що партії цього озброєння потрапляли до Африки – наприклад, у 2017 році французькі військово-морські сили захопили партію Type 73, що контрабандою прямувала до Сомалі.

Північнокорейські кулемети на передовій

Використання північнокорейських кулеметів російськими військами породило різні версії. Деякі експерти вважають, що озброєння може бути частиною угоди між Росією та Північною Кореєю, відповідно до якої Москва зобов'язувалася закуповувати північнокорейське озброєння.

Така підтримка може свідчити про налагодження військових зв'язків між країнами на тлі міжнародних санкцій, які ускладнюють доступ Росії до високоякісного озброєння.

Також виникають припущення, що кулемети Type 73 могли бути привезені для підтримки власне північнокорейського контингенту, який, за даними розвідки, нещодавно з'явився у зоні бойових дій.

Крім того, деякі аналітики вважають, що таким чином російські війська можуть ознайомлюватися зі зброєю своїх потенційних союзників, щоб забезпечити можливість використання сумісного озброєння у спільних операціях.

Водночас деякі спостерігачі відзначають, що використання цього "екзотичного" кулемета навряд чи є доцільним для Росії, яка має достатні запаси власних кулеметів ПК, ПКМ та ПКП "Печенег". Однак з огляду на можливі проблеми з постачанням та наявністю боєприпасів, зокрема патронів калібру 7.62x54R, Москва може шукати всі доступні способи для забезпечення фронту озброєнням, навіть якщо це включає закупівлю зі сторонніх джерел.

