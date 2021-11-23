Тысяча для вакцинированных: правительство хочет приобщить к программе авиабилеты

Министерство инфраструктуры ведет переговоры с украинскими авиакомпаниями, чтобы они приняли участие в программе 1 тысячи гривен для вакцинированных украинцев. Если переговоры будут успешными, то эти деньги привитые против COVID-19 смогут потратить на авиабилеты.

Как сказал глава Мининфраструктуры Александр Кубраков в интервью, сейчас уже 4 украинских авиаперевозчика предварительно готовы к реализации этой инициативы.

Важно Тысяча Зеленского: кто сможет получить и на что позволят потратить выплаты для вакцинированных

Кубраков отметил, что эти перевозчики готовы адаптировать цену и конкурировать за пассажиров.

Мы, конечно, поддерживаем эту идею и понимаем, что, скорее всего, получателем этих средств в результате будет именно Укрзализныця. В то же время мы ведем диалог с украинскими авиакомпаниями, которые заранее выразили готовность адаптировать цену,

– заметил министр.

Важность этой программы

Кубраков добавил, что инфраструктурные предприятия, такие как "Укрзализныця" и Международный аэропорт "Борисполь", участвуют в рабочей группе вместе с Министерством цифровой трансформации и другими участниками.

"В конце года у нас всегда есть определенный рост пользования пассажирским транспортом. Но на данный момент, когда начались ограничительные меры в связи с усилением эпидемии COVID-19, мы чувствуем некий отток пассажиров, соответственно, недополучаем прибыль. Поэтому мы, конечно, как пострадавшая в этой части отрасль, очень надеемся, что это нам поможет", – подчеркнул министр.

Актуально "Тысяча Зеленского": Шмигаль объяснил, откуда возьмут деньги на выплаты вакцинированным

По словам Кубракова, идея привлечения в программу инфраструктурных компаний состоит именно в том, чтобы привитые украинцы могли оплатить поездки по Украине. Это необходимо для того, чтобы развивать внутренний туризм.

Что известно о выплатах вакцинированным украинцам

Президент Владимир Зеленский ранее анонсировал, что с 19 декабря в Украине заработает программа по предоставлению 1 тысячи гривен гражданам, прошедшим полный курс вакцинации против COVID-19.

Выплата будет производиться в виде ваучеров всем гражданам, прошедшим полный курс прививки против коронавирусной инфекции как до 19 декабря, так и после. Процесс получения денег теми, у кого есть приложение "Дия", и теми, у кого нет, будет отличаться, но ни о ком не забудут.

Эта программа направлена ​​на поддержку 5 направлений бизнеса, которые больше всех пострадали от коронакризиса и где есть угроза потери рабочих мест. В частности это креативные индустрии и сфера внутренних перевозок.

В общей сложности программой смогут воспользоваться почти 6 тысяч субъектов предпринимательства. За полученную через приложение "Дия" тысячу гривен люди смогут: