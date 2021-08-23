Тысяча людей пели "Червону руту": буковинцы установили рекорд Украины

23 августа 2021 , 14:18
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Источник:

Суспильне

В Черновцах провели массовый творческий флешмоб по случаю 30-летия Независимости. Участникам мероприятия удалось установить рекорд Украины.

Почти тысяча человек собралась, чтобы исполнить песню "Червона рута". Масштабное действо состоялось на Центральной площади города.

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Кто принял участие в рекордном флешмобе

Чтобы добавить колорита, участники флешмоба надели вышиванки. Участие в мероприятии приняли областные художественные коллективы, среди них – детские кружки.

Достижение зафиксировали представители национального реестра рекордов. Они подтвердили, что количество участников флешмоба достигало почти 1 000.


Певческий флешмоб в центре Черновцов / Фото Суспильне

Легендарная "Червона рута": что известно о песне

Источник: "Википедия"

  • Одна из самых известных украинских песен в мире. Владимир Ивасюк написал ее в 1970 году, когда учился в Черновицком медицинском институте.
  • Впервые песню услышали в прямом эфире телепрограммы "Камертон хорошего настроения". Сам Ивасюк и Елена Кузнецова выполнили ее на Театральной площади.
  • "Червону рута" полюбили фанаты украинского футбола. Болельщики выполняют ее перед и во время футбольных матчей национальной сборной.
Автор: Ірина Буртик