Тысяча за вакцинацию: на что украинцы тратили деньги больше всего

Программой "єПідтримка" уже успели воспользоваться более 7 миллионов украинцев. В общей сложности жители страны уже потратили более 2 миллиардов гривен.

Программой "єПідтримка" уже воспользовались более 7 миллионов 350 тысяч человек. Большинство из них тратили деньги в книжных магазинах.

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В настоящее время программой "єПідтримка" уже воспользовались более 7 миллионов 350 тысяч человек. Всего с начала запуска программы на карты украинцев перечислено 7,35 миллиарда гривен. Почти 2 миллиарда гривен из полученных средств граждане уже потратили,

– сообщил заместитель Министра экономики Украины Александр Грибан.

Самые популярные расходы из программы "єПідтримка":

книжные магазины – 705 миллионов гривен;

кинотеатры – 488 миллионов гривен;

театры, концерты и развлекательные услуги – 249 миллионов гривен;

железнодорожные и авиа пассажирские перевозки – 242 миллиона гривен;

спорт – 222 миллиона гривен;

лекарства – 88 миллионов гривен.

Тысяча гривен за вакцинацию: что следует знать

Официальный старт программы "єПідтримка" состоялся 19 декабря 2021 года. Согласно условиям программы, все совершеннолетние граждане Украины, которые получили 2 дозы вакцины против COVID-19, могут получить тысячу гривен.

Деньги можно потратить в течение 4 месяцев с момента получения как онлайн, так и офлайн (путем безналичного расчета через терминал компании).

Программу инициировали, чтобы стимулировать людей к вакцинации против COVID-19 и при этом поддержать те сектора экономики, которые больше всего пострадали в результате карантинных ограничений.

"єПідтримка" продлится год

с 24 января для граждан в возрасте от 60 лет появилась возможность приобрести лекарства по программе "єПідтримка". Как в аптечных заведениях, так и в интернет-аптеках можно покупать любое лекарство, разрешенное для применения в Украине.

Программа продлится до 18 декабря 2022 года. Ее будут реализовывать в несколько этапов: