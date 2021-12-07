Тысяча за вакцинацию: закон передали на подпись Зеленскому

Верховная Рада 2 декабря проголосовала за закон о выделении тысячи гривен за полную вакцинацию от коронавируса. Уже 7 декабря документ был передан на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады. Парламент поддержал выплаты вакцинированным украинцам 253 голосами.

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Основные положения закона

Согласно принятому народными избранниками документу, программа выплат вакцинированным украинцам будет называться "поддержка". Ее цель – поддержать бизнес, пострадавший в результате пандемии.

Ранее предлагали выделить на это 3 миллиарда гривен, затем эту сумму увеличили до 5 миллиардов в украинской валюте.

Шмигаль сообщил об увеличении суммы в рассрочку

Впоследствии премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что сумму в рассрочку увеличат – до 8 миллиардов. Правительство пошло на этот шаг, так как количество привитых от COVID-19 граждан постоянно увеличивается.

Деньги можно будет получить через приложение "Дия". У кого будут возникать проблемы с "поддержкой", смогут обратиться в оффлайн-пункты поддержки.

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Главное о "тысяче за вакцинацию":

Инициатива принадлежит президенту Владимиру Зеленскому.

1 тысяча гривен достанется тем людям, которые прошли полный курс вакцинации.

Старт программы намечен на 19 декабря.

Средства можно будет потратить на посещение спортзала, кинотеатра, покупки книг или билетов и прочее.

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