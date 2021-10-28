Тысячи домов – без электричества: в Австралии выпал град размером с куриное яйцо

Австралийский город Аделаида накрыл мощный шторм. В результате стихии выпал град размером с куриное яйцо или мяч для гольфа. В то же время начались перебои с электричеством.

28 октября, в первой половине дня, через город пронеслись несколько фронтов шторма. Именно после них начал падать град гигантских размеров.

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Последствия стихии в Аделаиде

Более 6 тысяч домов обесточены, в то же время решили закрыть несколько школ. Град в городе повредил даже автомобили. В социальных сетях пользователи назвали внезапный град "невероятным" и "сумасшедшим".



В Австралии выпал град размером с мяч для гольфа / Фото The Advertiser

Кроме того, метеорологи предупреждали об угрозе новых штормов. Причиной соответствующего природного явления является система низкого давления, которая укрепилась над западом Южной Австралии.



Метеорологи предупреждали об угрозе новых штормов / Фото из твитера пользователя MarkWindow1

Также метеорологи предупредили, что из-за штормов существует небольшая вероятность активности торнадо.

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