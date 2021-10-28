28 жовтня, в першій половині дня, через місто пронеслися кілька фронтів шторму. Саме після них почало сипати градом гігантських розмірів.

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Наслідки стихії в Аделаїді

Понад 6 тисяч будинків знеструмлені, водночас вирішили закрити кілька шкіл. Град у місті пошкодив навіть автомобілі. У соціальних мережах користувачі назвали раптовий град "неймовірним" та "божевільним".



В Австралії випав град розміром з м'яч для гольфу / Фото The Advertiser

Окрім того, метеорологи попереджали про загрозу нових штормів. Причиною відповідного природного явища є система низького тиску, яка зміцнилася над заходом Південної Австралії.



Метеорологи попереджали про загрозу нових штормів / Фото з твітера користувача MarkWindow1

Також метеорологи попередили, що через шторми існує невелика ймовірність активності торнадо.

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Рекордний град в Австралії: коротко