28 жовтня, в першій половині дня, через місто пронеслися кілька фронтів шторму. Саме після них почало сипати градом гігантських розмірів.
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Наслідки стихії в Аделаїді
Понад 6 тисяч будинків знеструмлені, водночас вирішили закрити кілька шкіл. Град у місті пошкодив навіть автомобілі. У соціальних мережах користувачі назвали раптовий град "неймовірним" та "божевільним".
В Австралії випав град розміром з м'яч для гольфу / Фото The Advertiser
Окрім того, метеорологи попереджали про загрозу нових штормів. Причиною відповідного природного явища є система низького тиску, яка зміцнилася над заходом Південної Австралії.
Метеорологи попереджали про загрозу нових штормів / Фото з твітера користувача MarkWindow1
Також метеорологи попередили, що через шторми існує невелика ймовірність активності торнадо.
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Рекордний град в Австралії: коротко
- Наприкінці жовтня 2020 року у Квінсленді випав сильний град. Тоді негода завдала збитків на 1,05 мільярда доларів.
- Гігантський град нещодавно випав у австралійському Квінсленді. Він був зареєстрований 19 жовтня в Блумсбері і Ялборо.
- Ймовірно, це найбільший град зі спостережуваних з моменту початку реєстрації рекордів в Австралії. Мовилося про град діаметром 16 сантиметрів.