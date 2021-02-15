Сотни тысяч людей вышли на протесты в Мьянме, на улицы городов вывели танки
14 февраля в Мьянме вновь сотни тысяч людей вышли на улицы в знак протеста против военного переворота. В крупнейший город страны Янгон вошла колонна танков.
Источник:DW
На севере Мьянмы полиция учинила стрельбу по демонстрантам. Видео и фото в доказательство этого появились в сети.
Напомним, еще 5 февраля Совбез ООН согласовал резолюцию по Мьянме: требуют освободить госсоветницу и президента
Что происходило в Мьянме 14 февраля
- Несколько сотен тысяч людей по всей стране вышли на улицы – они против военного правления, установленного в результате государственного переворота.
- В городе Мьичина на севере Мьянмы полиция стреляла в демонстрантов, люди в панике бежали от правоохранителей. Нескольких журналистов, которые пытались освещать события – задержали.
- В крупнейший город Мьянмы – Янгон – ввели значительное количество танков и военных.
- По распоряжению властей в стране отключили интернет. Все 4 крупнейших оператора связи заблокировали доступ к сети.
На улицы в городах в Мьянме вывели танки: фото и видео из соцсетей
Переворот в Мьянме: главное
- 1 февраля военные в Мьянме захватили власть в стране. Они посадили в тюрьму президента и других чиновников.
- В стране сразу начались кровопролитные протесты.
- Соединенные Штаты Америки ввели персональные санкции против 13 человек, причастных к перевороту в Мьянме.
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