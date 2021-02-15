14 февраля в Мьянме вновь сотни тысяч людей вышли на улицы в знак протеста против военного переворота. В крупнейший город страны Янгон вошла колонна танков.

На севере Мьянмы полиция учинила стрельбу по демонстрантам. Видео и фото в доказательство этого появились в сети.

Напомним, еще 5 февраля Совбез ООН согласовал резолюцию по Мьянме: требуют освободить госсоветницу и президента

Что происходило в Мьянме 14 февраля

Несколько сотен тысяч людей по всей стране вышли на улицы – они против военного правления, установленного в результате государственного переворота.

В городе Мьичина на севере Мьянмы полиция стреляла в демонстрантов, люди в панике бежали от правоохранителей. Нескольких журналистов, которые пытались освещать события – задержали.

В крупнейший город Мьянмы – Янгон – ввели значительное количество танков и военных.

По распоряжению властей в стране отключили интернет. Все 4 крупнейших оператора связи заблокировали доступ к сети.

На улицы в городах в Мьянме вывели танки: фото и видео из соцсетей

Танки и грузовики с вооруженными солдатами в городе Янгон. #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/FSCtsrbF91 - Юн Вадди (@yunwaddylm) 14 февраля 2021 г.

Переворот в Мьянме: главное