Сотні тисяч людей вийшли на протести у М'янмі, на вулиці міст вивели танки
14 лютого в М'янмі знову сотні тисяч людей вийшли на вулиці на знак протесту проти військового перевороту. У найбільше місто країни Янгон увійшла колона танків.
Джерело:DW
На півночі М'янми поліція вчинила стрілянину по демонстрантах. Відео та фото на доказ цього з'явилися у мережі.
Нагадаємо, ще 5 лютогоРадбез ООН погодив резолюцію щодо М'янми: вимагають звільнити держрадницю та президента
Що відбувалося у М'янмі 14 лютого
- Кілька сотень тисяч людей по всій країні вийшли на вулиці – вони проти військового правління, встановленого внаслідок державного перевороту.
- У місті М'їчина на півночі М'янми поліція стріляла у демонстрантів, люди у паніці втікали від правоохоронців. Кількох журналістів, які намагалися висвітлювати події – затримали.
- У найбільше місто М'янми – Янгон – ввели значну кількість танків та військових.
- За розпорядженням влади у країні відключили інтернет. Усі 4 найбільші оператори зв'язку заблокували доступ до мережі.
На вулиці у містах у М'янмі вивели танки: фото й відео з соцмереж
Переворот у М'янмі: головне
- 1 лютого військові у М'янмі захопили владу в країні. Вони ув'язнили президента та інших чиновників.
- У країні одразу почалися кровопролитні протести.
- Сполучені Штати Америки запровадили персональні санкції проти 13 людей у М'янмі причетних до перевороту.
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