Тысячи российских туристов застряли в Таиланде, потому что не могут купить обратные билеты

Более 7 тысяч россиян жалуются, что не могут вылететь в Россию из Таиланда. Большинство из них застряли на острове Пхукет.

И это несмотря на то, что Таиланд не вводил никаких санкций против Москвы.

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Почему россияне не могут уехать

На это, очевидно, есть несколько причин, в частности:

отмена авиарейсов,

обвал рубля относительно основных валют,

проблемы с оплатой платежными картами российских банков, отключенных от платежных систем Visa и Mastercard, частично SWIFT.

Сейчас прилагаются усилия для того, чтобы россиян репатриировать на рейсах в Москву ближневосточными авиалиниями. Рассматривается предложение разрешить использование криптовалюты для расчетов в гостиницах, авиарейсах и других предприятиях на Пхукете.

В России почти 70% населения поддерживает президента Путина и развязанную им войну в Украине. Для других очевидным является близкий крах его безумных амбиций, поэтому теперь они пытаются бежать из этой обреченной на разрушение под ударом западных санкций страны.

Добавим, что Таиланд был среди 141 страны, которая поддержала резолюцию ООН с призывом к немедленному выводу российских войск, однако эта страна не вводила никаких санкций против Москвы. Поэтому сюда продолжали приезжать российские туристы.

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