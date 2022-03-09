І це попри те, що Таїланд не запроваджував жодних санкцій проти Москви.

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Чому росіяни не можуть виїхати

На це, очевидно, є декілька причин, зокрема:

скасування авіарейсів,

обвал рубля, відносно основних валют,

проблеми з оплатою платіжними картками російських банків,

відключених від платіжних систем Visa та Mastercard, частково SWIFT.

Зараз докладаються зусилля для того, щоб росіян репатріювати на рейсах до Москви близькосхідними авіалініями. Розглядається пропозиція дозволити використання криптовалюти для розрахунків у готелях, авіарейсах та інших підприємствах на Пхукеті.

Цікаво! У Росії майже 70% населення підтримує президента Путіна та розв'язану ним війну в Україні. Для інших очевидним є близький крах його безумних амбіцій, тож тепер вони намагаються втекти із цієї приреченої на руйнування під ударом західних санкцій країни.

Додамо, що Таїланд був серед 141 країни, яка підтримала резолюцію ООН із закликом до негайного виведення російських військ, однак ця країна не запроваджувала жодних санкцій проти Москви. Тому сюди продовжували приїжджати російські туристи.

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