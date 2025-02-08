Именно в этой машине в кортеже находился и сам Вучич. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные СМИ.

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Что известно об аварии с машиной Вучича

На кадрах видно, как часть колеса отрывается и улетает в сторону. Автомобиль останавливается, после чего охранники выходят, чтобы осмотреть транспортное средство. Впоследствии из машины выходит и сам Вучич.

Президент отреагировал на инцидент, заявив, что в этом нет ничего чрезвычайного. По его словам, вероятно, произошло обычное повреждение шины, и он призвал не раздувать ситуацию.

У авто Вучича отлетело колесо: смотрите видео

Напомним, в Сербии недавно прошел масштабный протест против действующей власти. Протесты связаны с трагедией на железнодорожном вокзале, где три месяца назад погибли 15 человек.