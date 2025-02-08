Саме у цій машині у кортежі перебував і сам Вучич. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві ЗМІ.

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Що відомо про аварію з машиною Вучича

На кадрах видно, як частина колеса відривається та відлітає вбік. Автомобіль зупиняється, після чого охоронці виходять, щоб оглянути транспортний засіб. Згодом з машини виходить і сам Вучич.

Президент відреагував на інцидент, заявивши, що в цьому немає нічого надзвичайного. За його словами, ймовірно, сталося звичайне пошкодження шини, і він закликав не роздмухувати ситуацію.

В авто Вучича відлетіло колесо: дивіться відео

Нагадаємо, у Сербії нещодавно пройшов масштабний протест проти чинної влади. Протести пов'язані з трагедією на залізничному вокзалі, де три місяці тому загинули 15 людей.